Импортные хризантемы и розы для петербуржцев оказались с "живым" подарком

С начала 2026 года в Санкт-Петербург было ввезено более трёх миллионов срезанных цветов. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Партии роз, хризантем, гвоздик и других растений поступили из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Кении и других стран-экспортёров.

После прохождения обязательного фитосанитарного контроля, который проводят специалисты ведомства, цветы, признанные безопасными, были допущены к реализации в магазинах города.

Однако не все поставки оказались чистыми. В ходе проверок инспекторы выявили 20 случаев заражения таких цветов, как розы, гвоздики, хризантемы, гипсофилы и эустомы, карантинными для России вредителями. Конкретные виды насекомых-вредителей в сообщении не уточняются.

По решению собственников партий, 7670 штук заражённых растений будут уничтожены, чтобы предотвратить возможное распространение опасных организмов на территории страны.

Фото: Россельхознадзор