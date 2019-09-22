Более 3000 петербуржцев отправятся на службу по призыву этой осенью

В День призывника губернатор Александр Беглов отметил важность подготовки молодежи к военной службе.

В осеннюю призывную кампанию 2025 года из Санкт-Петербурга на военную службу планируется призвать более 3000 молодых людей. Около 41% новобранцев пополнят ряды Ленинградского военного округа, 30% отправятся в учебные воинские части, 29% — в другие подразделения. 202 человека уже имеют военно-учетную специальность.

Губернатор Александр Беглов, выступая в рамках Всероссийского дня призывника, подчеркнул, что служба по призыву становится для многих молодых людей осознанным выбором. В Год защитника Отечества новобранцы с честью и достоинством продолжат славные боевые традиции российских воинов.

В Петербурге выстроена комплексная система допризывной подготовки молодежи. Особое внимание уделяется обновленному школьному курсу "Основы безопасности и защиты Родины", кадетским классам, где обучаются 7,5 тысяч ребят, и работе советников по воспитанию. В День призывника в военных комиссариатах и на сборных пунктах организованы торжественные проводы, встречи с ветеранами и экскурсии в воинские части, чтобы помочь будущим защитникам Отечества лучше понять историю и традиции российской армии.

Фото: Piter.TV