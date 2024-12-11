Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военнослужащих

Также члены ОПГ занимались вымогательством у предпринимателей.

Российские силовики задержали членов организованной преступной группы, подозреваемых в похищении военнослужащих и случаях вымогательства. Соответствующее заявлкние журналистам сделали сотрудники пресс-службы ФСБ РФ по Ростовской области. В надзорном ведомстве пояснили,что злоумышленники привлекли к работе двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с участниками специальной военной операции ради оказания последним услуг интимного характера. Далее бойцов похищали и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, требовали свыше трех миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел.

Дополнительно оперативники установили, что фигуранты расследования занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей региона под различными предлогами. В целях психологического давления на своих жертв в работе ОПГ оказался привлечен судимый за мошенничество житель Ростовской области. Он представлялся членом частное военной группировки. Однако в реальности мужчина не проходил службу в рядах ВС РФ или каких-либо иных добровольческих формированиях. Фактически подозреваемый трудоустроен массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером. Для организации вымогательств в отношении бизнесменов на новых российских территориях организатор криминальной схемы также привлек гражданина, представлявшегося помощником полномочного представителя президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

В отношении организатора и ещё 10 лиц из числа участников указанной преступной группы СУ СК России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 "Похищение человека", части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". пресс-служба УФСБ РФ по региону

По местам жительства фигурантов расследования было изъято несколько единиц травматического и охолощенного оружия и патроны к нему, запрещенные в гражданском обороте сильнодействующие вещества, стероиды, средства связи, а также военная форма с шевронами. После объявления в федеральный розыск один из подозреваемых был найден. Его задержали сотрудники полиции в Москве. Все установленные участники ОПГ находятся в СИЗО Ростова-на-Дону.

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Фото: Piter.tv