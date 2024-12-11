В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ

Российские силовые структуры задержали на территории города Краснодара командира воздушного судна гражданской авиации. Мужчина подозревается в государственной измене. В пресс-службе регионального управления ФСБ РФ по Кубани уточнили, что злоумышленник финансировал Вооруженные силы Украины. Процесс происходил через онлайн-сервис обмена электронных денежных средств и криптовалют, где фигурант расследования совершил денежный перевод на указанный расчетный счет.

Задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для ВСУ. пресс-служба УФСБ РФ

В настоящее время в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ.

В Петербурге заключили под стражу мошенника, который представлялся сотрудником ФСБ.

Фото и видео: УФСБ по Краснодарскому краю