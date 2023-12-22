За январь в Ленобласти появилась на свет почти тысяча малышей

В начале 2024 года в 47 регионе родилось 11 двойняшек.

За первый месяц 2024 года в Ленинградской области родилось 990 малышей. Из них — 11 двойняшек, сообщили в пресс-службе управления областного ЗАГСа.

Отмечается, что мальчиков в 47 регионе родилось на 37 больше, чем девочек. Поделились в ЗАГСе и другой занимательной статистикой: в январе чаще всего мамами становились женщины от 25 до 29 лет. Регистрацию малышей 17% молодых родителей решили провести через сайт "Госуслуги".

"Новый 2024 год семьи стремительно шагает вперед и, как и прежде, создаются новые семьи, рождаются дети, а это значит, что семья остается неизменно главной ценностью в жизни человека!" Управление ЗАГСа Ленинградской области

Ранее Piter.TV сообщал, сколько составит региональная выплата за рождение детей в Ленобласти.

Фото: Pxhere