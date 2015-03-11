Более 750 пар заключили брак в Ленобласти за январь и февраль 2026 года

Приближается теплый период — весна и лето традиционно считаются лучшим временем для выездных свадебных церемоний в 47-ом регионе.

За январь-февраль текущего года органы ЗАГС Ленинградской области зафиксировали заключение брака более чем 750 парами, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Регистрация возможна двумя способами: подача электронного заявления через портал "Госуслуги" либо личное обращение в отделения ЗАГС региона. Размер госпошлины составляет 350 рублей. Первые месяцы 2026 года ознаменовались образованием в Ленобласти более 750 новых семей, подтвердивших союз официально. В своем Telegram-канале сотрудники отдела опубликовали фотографии новоиспеченных молодоженов.

Приближается теплый период — весна и лето традиционно считаются лучшим временем для выездных свадебных церемоний в 47-ом регионе. Сегодня на территории области функционируют 25 живописных мест, где молодые супруги могут провести выездную регистрацию. Среди популярных площадок выделяются Этнографический парк деревянного зодчества усадьбы "Богословка", эко-ферма в урочище Новые Медуши, музей-заповедник "Парк Монрепо", культурно-исторический объект "Марьино", фольклорный центр "Корела" и многие другие интересные места.

Фото: Freepik (freepic.diller); Telegram / Управление ЗАГС Ленинградской области