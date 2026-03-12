Цены на самые дорогие помолвочные кольца в Петербурге достигают почти 600 тыс. рублей

Самый высокий процент расходов на приобретение помолвочных колец приходится на Калининград, где будущие мужья готовы потратить почти треть (33%) месячной заработной платы.

Ювелирный бред SOKOLOV и карьерный портал "Зарплата.ру" провели совместное исследование, чтобы выяснить, какую долю доходов российские мужчины расходуют на покупку украшений для будущей супруги. Специалисты сопоставили средние предлагаемые работодателями заработные платы в вакансиях портала "Зарплата.ру" с затратами покупателей помолвочных колец в розничной сети SOKOLOV за 2025 год.

Самый высокий процент расходов на приобретение помолвочных колец приходится на Калининград, где будущие мужья готовы потратить почти треть (33%) месячной заработной платы. На второй строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург с показателем 31%. Далее идут Саратов и Ростов-на-Дону с одинаковым результатом — 31%, замыкает пятерку лидеров Сочи с показателем 30%. Таким образом, по данным пресс-службы SOKOLOV, опубликованным в издании "Вечерний Санкт-Петербург", наибольшую щедрость демонстрируют жители северо-западных и южных регионов России.

Минимальная готовность вкладываться в помолвочное кольцо продемонстрирована жителями Перми, которые тратят всего 18% от среднего заработка. В тройку аутсайдеров также вошли Омск (22%) и Уфа (22%). Примерно столько же расходуют мужчины из Челябинска и Новосибирска. Средний показатель по стране составил 28%.

Высокая стоимость помолвочных колец фиксируется в больших городах: в 2025 году покупки в фирменных магазинах SOKOLOV обошлись покупателям в Москве в среднем в 649 797 рублей, в Санкт-Петербурге — 599 990 рублей, а в Екатеринбурге — 501 837 рублей.

Отдельно стоит отметить, что жители Санкт-Петербурга приобрели в 2025 году больше помолвочных колец, чем годом ранее: объем продаж увеличился на 12%, а средняя сумма покупки выросла на 27% относительно показателей 2024 года. Мужчины предпочитали приобретать помолвочные кольца из белого и красного золота, а также серебряные украшения с природными бриллиантами и искусственными камнями — фианитами.

Фото: Freepik (wirestock)