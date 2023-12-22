Петербуржцам показали мощного тигрового питона из Ленинградского зоопарка

Длительность переваривания пищи у питонов меняется в связи с температурными условиями.

Жителям Петербурга 20 апреля показали тигрового питона из Ленинградского зоопарка. Кроме того, в пресс-службе учреждения назвали причину его развитой мускулатуры.

Тигровый питон – одна из крупнейших змей планеты. Ее длина может достигать более 5 метров.

У змей развитая мускулатура. Питоны умерщвляют добычу, сжимая ее кольцами своего тела. Они питаются грызунами, обезьянами, мелкими копытными и птицами.

Помимо этого, отмечается, что длительность переваривания пищи у питонов меняется в связи с температурными условиями. В зависимости от размера добычи процесс может занимать свыше недели. В период размножения или линьки змеи в принципе отказываются от еды.

Ранее мы рассказывали о том, что в семействе обыкновенных игрунок из Ленинградского зоопарка появился малыш.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка