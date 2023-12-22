В Петербурге состоится тестирование системы курортного сбора

Подать заявку и пакет документов можно до 20 февраля.

В Петербурге формируют реестр операторов курортного сбора, а также создают автоматизированную информационную систему (АИС) для проведения эксперимента по развитию инфраструктуры гостеприимства, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма.

Представители средств размещения, внесённые в реестр, получат доступ к системе "Курортный сбор Санкт‑Петербурга" и смогут начать тестирование до введения курортного сбора в эксплуатацию. Подать заявку и пакет документов можно до 20 февраля.

Сбор устанавливается в размере 100 рублей за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения с 1 апреля 2024 года. Курортный сбор взимается с совершеннолетних гостей, проживающих в объектах размещения более 24 часов. От его уплаты освобождена 21 льготная категория граждан.

Средства, полученные с 1 апреля наступающего года от взимания курортного сбора в Северной столице, будут направлены на улучшение определённых объектов городской инфраструктуры, а также на создание новых подобных мест.

Фото: Piter.tv