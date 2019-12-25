За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 40 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40874 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 22425 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее стало известно о том, что в Смольном не исключают появления свободных от коронавируса зон в Петербурге. В настоящий момент власти Петербурга ведут дискуссии на данную тему с представителями бизнеса.
Фото: Pexels / Polina Tankilevitch
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