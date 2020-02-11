За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 11,5 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11579 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 2747 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5500 заявок.

Накануне в Комздраве напомнили о вакцинации от коронавируса в ТЦ Петербурга.

Фото: Piter.TV