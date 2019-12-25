За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 25 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25651 человека. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 4039 человек. Из них 83 ― в обсерваторе, 1405 ― контактные, 2551 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 454 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения.
Фото: Piter.TV
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