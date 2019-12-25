С 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения

Ограничения будут действовать минимум до 29 ноября.

На прошлой неделе губернатор Петербурга подписал постановление с новыми коронавирусными ограничениями.

Так с понедельниками запрещено работать фудкортам и фудплейсам, кроме тех, что находятся на АЗС, вокзалах и аэропортах. Также в торговых центрах закрываются детские комнаты. Работать продолжат детские игровые комнаты в общепите, но только если их площадь не более 50 м2. Сами предприятия общественного питания не должны работать с 23:00 до 06:00.

С 9 ноября запрещены массовые мероприятия численностью более 70 человек в строениях, зданиях. Проводить мероприятия можно в организациях культуры и физкультурно-спортивных организациях.

Применили ограничения и к свадебным торжествам. На заключении брака могут присутствовать не более 20 человек, включая жениха и невесту.

Что касается работы, то работодателям рекомендовали перевести на "удаленку" работников старше 65 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий.

Дополнительное образование должно перейти на дистанционную работу. Петербуржцам в целом не рекомендуется покидать город.

Ранее в Смольном объяснили решение закрыть фудкорты. Также на прошлой неделе в Ленобласти ужесточили ограничения из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv