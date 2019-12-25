В Ленобласти ужесточили ограничения из-за коронавируса

Постановление вступило в силу с даты опубликования.

В Ленинградской области ввели новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Изменения внесены в постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области". Документ подписан губернатором региона Александром Дрозденко.

Дети до 14 лет не могут посещать ТРК и ТЦ без сопровождения взрослых. Люди старше 65 лет должны по возможности соблюдать режим самоизоляции. Работающим гражданам старше 65 лет рекомендуется перейти на удаленный режим работы.

На свадьбах, банкетах, поминках и проч. одновременно могут быть не больше 18 человек. Все обязаны быть в масках.

Также запрещаются спортивные мероприятия, за исключением соревнований. Но и на соревнованиях в помещении команды должны быть численностью до 18 человек каждая, на улице – до 80 участников.

Ограничена плановая медпомощь в стационарах "желтой зоны". В "желтой" и "красной" зонах оказывается только экстренная медицинская помощь.

Смольный также вводит новые коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.tv