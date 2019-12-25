За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 15 тысяч человек

Под медицинским наблюдением более тысячи человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 737 человек.

Под медицинским наблюдением находится 1 346 человек. Из них 728 ― на самоизоляции, 423 ― контактные, 195 ― в обсерваторе.

За день было обработано 469 вызовов, которые поступили по номеру "122" по вопросам, связанным с коронавирусом. Также 154 обращения было зафиксировано по номеру "112". О прибытии из другой страны в Россию сообщили 76 граждан.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что смертность от коронавируса в Петербурге продолжает расти.

Фото: Piter.TV