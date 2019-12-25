За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 38 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38424 человека. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 3037 человек. Из них 36 ― в обсерваторе, 1715 ― контактные, 1286 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 673 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее петербургские врачи назвали ношение маски в период пандемии "моральной ответственностью".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все