За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 38 тысяч человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38424 человека. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 3037 человек. Из них 36 ― в обсерваторе, 1715 ― контактные, 1286 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 673 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее петербургские врачи назвали ношение маски в период пандемии "моральной ответственностью".

Фото: Piter.TV