Петербургские врачи назвали ношение маски в период пандемии "моральной ответственностью"

Теперь за нарушение масочного режима россиянам грозят внушительные штрафы.

В четверг, 29 октября, стало известно о том, что врачи Северной столицы напомнили петербуржцам о необходимости носить маски в общественных местах. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ "Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства" Александр Чечёткин.

По словам Чечёткина, маска не только защищает её обладателя, но и не даёт заразиться другим больным, которые могут иметь очень серьёзные заболевания.

Маска — это очень эффективный метод профилактики заражения. Вы спасаете и себя, и своих детей, поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, этим. Александр Чечёткин.

Напомним, что теперь за нарушение масочного режима россиянам грозят внушительные штрафы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сотрудники МВД проведут рейды по соблюдению масочного режима.

Фото:Piter.TV