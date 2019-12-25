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Петербургские врачи назвали ношение маски в период пандемии "моральной ответственностью"
Сегодня, 9:41
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IRINA_CHALKINA

Петербургские врачи назвали ношение маски в период пандемии "моральной ответственностью"

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Теперь за нарушение масочного режима россиянам грозят внушительные штрафы.

В четверг, 29 октября, стало известно о том, что врачи Северной столицы напомнили петербуржцам о необходимости носить маски в общественных местах.  Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ "Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства" Александр Чечёткин.

По словам Чечёткина, маска не только защищает её обладателя, но и не даёт заразиться другим больным, которые могут иметь очень серьёзные заболевания. 

Маска — это очень эффективный метод профилактики заражения. Вы спасаете и себя, и своих детей, поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, этим. 

Александр Чечёткин.

Напомним, что теперь за нарушение масочного режима россиянам грозят внушительные штрафы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сотрудники МВД проведут рейды по соблюдению масочного режима.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, масочный режим, петербургские врачи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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