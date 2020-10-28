В Петербурге сотрудники МВД проведут рейды по соблюдению масочного режима

Контроль соблюдения масочно-перчаточного режима усилят уже в предстоящий четверг, 29 октября.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что сотрудники МВД проведут рейды по соблюдению масочного режима в Северной столице. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, что контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене и в другом общественном транспорте Петербурга вступит в силу 29 октября. Нарушителей будут привлекать к ответственности, а именно штрафовать. Сотрудники МВД составят в отношении таких граждан протоколы.

В Смольном не уточнили, сколько именно сотрудников МВД будут проверять масочный режим.

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре объяснили ограниченный режим работы заведений в Петербурге.

Фото:Piter.TV