За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 26 тысяч человек

Объем тестирования пока не вернулся к доновогодним показателям.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26700 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 4845 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Волонтеры и активисты помогают врачам поликлиник. В понедельник 53 волонтера-медика работали в 24 поликлиниках города. Они позвонили 644 пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 и находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья. У 1626 посетителей проверили температуру на входе в поликлиники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число больных коронавирусом и госпитализаций в Петербурге снизилось на 20% за неделю.

Фото: Piter.TV