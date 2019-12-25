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За последние сутки на коронавирус протестировали более 8 тысяч человек
Сегодня, 10:00
122
nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус протестировали более 8 тысяч человек

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Под наблюдением находятся более 1,7 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8 646 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 743 человека. Из них 1008 ― на самоизоляции, 432 ― контактные, 303 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило  176 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 34 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 7 человек. 

Ранее Сергей Боярский возмутился действиями Роспотребнадзора в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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