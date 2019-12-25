За последние сутки на коронавирус протестировали более 8 тысяч человек

Под наблюдением находятся более 1,7 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8 646 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 743 человека. Из них 1008 ― на самоизоляции, 432 ― контактные, 303 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 176 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 34 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 7 человек.

Ранее Сергей Боярский возмутился действиями Роспотребнадзора в Петербурге.

Фото: Piter.TV