Сергей Боярский возмутился действиями Роспотребнадзора в Петербурге

Политик побывал в метро и увидел, что большинство не носит СИЗ.

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский предъявил претензии к Роспотребнадзору и петербургским властям. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Накануне Боярский спустился в метрополитен и обнаружил, что "почти никто не носит маски". Политику удивило то, что никто не следит за исполнением решений губернатора города. Также его удивило то, что бары и рестораны Петербурга до сих пор не открыты.

Объясните мне, пожалуйста, чем бары и рестораны Москвы, которые уже давно открыты и работают, отличаются от баров и ресторанов Петербурга? У нас что, люди другие живут? Это что, спланированная диверсия в отношении бизнеса, которому и так уже нечем дышать? Или просто непрофессионализм и работа для галочки, ИБД (имитация бурной деятельности)? написал Боярский.

Депутат Госдумы намерен обратиться с депутатским запросом в Роспотребнадзор по Петербургу. По его словам, ведомство провозглашает безопасность граждан, при этом не контролирует реальную ситуацию: для этого нужно побывать в метро или супермаркетах и аптеках.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге постепенно снижается число заражений коронавирусом.

Фото: Сергей Боярский / Facebook