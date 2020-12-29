За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали более 18,5 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18651 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 765 человек. Из них 255 — контактные, 510 — на самоизоляции.
Операторы обработали 6377 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее в Смольном раскрыли число петербуржцев с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Фото: Piter.TV
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