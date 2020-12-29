За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 20 тысяч человек

Почти 700 человек находится под наблюдением медиков.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20837 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 680 человек. Из них 308 — контактные, 372 — на самоизоляции.

Операторы обработали 7237 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что зарегистрированных больных COVID-19 в Петербурге на 40% меньше, чем по "федеральной" статистике.

Фото: Piter.TV