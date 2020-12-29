За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 11 тыс. человек

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило более 4,5 тыс. звонков.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10902 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1238 человек. Из них 653 — контактные, 585 — на самоизоляции.

Операторы обработали 4631 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что объем тестирования значительно снизился по сравнению с предновогодним периодом. При этом ПЦР-лаборатории продолжают работать и в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV