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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 11 тыс. человек
Сегодня, 10:08
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 11 тыс. человек

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В Единую региональную информационно-справочную службу поступило более 4,5 тыс. звонков.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10902 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 1238 человек. Из них 653 — контактные, 585 — на самоизоляции.

Операторы обработали 4631 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что объем тестирования значительно снизился по сравнению с предновогодним периодом. При этом ПЦР-лаборатории продолжают работать и в новогодние праздники. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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