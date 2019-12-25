Стал известен график работы поликлиник и пунктов вакцинирования Петербурга в новогодние праздники

Медучреждения запаслись необходимым объемом лекарств до 15 января.

Петербургские власти обсудили работу учреждений здравоохранения в период новогодних праздников. Для решения этого вопроса был создан оперативный штаб по организации работы больниц и поликлиник, рассказали в пресс-службе Смольного.

Штаб начал работать 28 декабря, 29 декабря специалисты рассмотрели вопрос готовности подразделений и служб к организации беспрерывного функционирования учреждений в праздники. Глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что в медучреждениях провели необходимые проверки противопожарного режима, различные тренировки медперсонала по эвакуации при возникновении ЧС. Бригады скорой помощи обеспечены персоналом, запасами лекарств и кислорода, сами медучреждения тоже отчитались о запасе препаратов, тест-систем для диагностики коронавируса и дезсредств.

С 1 по 10 января 2021 года 16 городских и 7 федеральных учреждений будут оказывать помощь людям с ковидом и пневмониями. В коечном фонде сейчас свыше 12 тысяч коек, из которых 11 131 – для коронавирусных больных. Вскоре введут в оборот еще 50 коек 442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ.

Утвержден рафик работы 15 городских межрайонных ПЦР-лабораторий, в которых проводят диагностику ковида у пациентов на домашнем лечении, а также 12 амбулаторных КТ-центров на период с 31 декабря по 11 января. С первого дня нового года 22 автомобиля начнут перевозку пациентов до КТ и обратно, с 6 января к работе приступят еще 23 машины.

Пункты вакцинирования будут работать с 2 января каждый день, кроме 7 января: город получил свыше 15 тысяч доз вакцины от COVID-19. Почти все поликлиники будут работать через день, а пункты, где можно сдать тест на коронавирус, будут работать ежедневно, кроме 1 и 7 января.

Власти напомнили, что из городского бюджета выделено 321 млн рублей на покупку лекарств для ковид-больных, которые лечатся на дому, еще 38,5 млн – на приобретение 75 машин для районных поликлиник, еще 76,5 млн рублей – на аренду автомобилей для участковых врачей. Кроме того, городу бесплатно предоставили 170 машин агрегаторы такси, автомобилями будут пользоваться участковые врачи в рабочие и праздничные дни. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, транспортные вопросы районных поликлиник полностью решены.

Поставки лекарств в город начнутся с 11 января, когда как поликлиники обеспечены необходимым объемом препаратов до 15 января. Все контракты на поставку лекарств уже заключены.

Штаб проработает до 15 января 2021 года.

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Фото: Piter.TV