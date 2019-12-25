За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тыс. человек

Над медицинским наблюдением находится более 1,5 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35258 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1675 человек. Из них 2 — в обсерваторе, 782 — контактный, 891 — на самоизоляции.

Операторы обработали 3735 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее в комздраве рассказали, кому противопоказана вакцина от КОВИД.

Фото: Piter.TV