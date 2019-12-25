За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 44,5 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 44588 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под наблюдением медиков находится 1937 человека. Из них 50 ― в обсерваторе, 1516 ― контактные, 371 ― на самоизоляции.

Операторы обработали 1973 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор назвал введенные в Петербурге меры по коронавирусу адекватными.

Фото: Piter.TV