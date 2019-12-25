За последние сутки на коронавирус протестировали почти 40 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 39802 человека. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под наблюдением медиков находится 1918 человека. Из них 41 ― в обсерваторе, 1514 ― контактные, 363 ― на самоизоляции.

Операторы обработали 2271 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, дети с коронавирусом теперь остаются заразными дольше.

Фото: Piter.TV