Дети с коронавирусом теперь остаются заразными дольше

Дети продолжают выделять вирус еще около месяца.

В четверг, 3 декабря, заведующая отделением для детей с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова заявила, что во вторую волну дети остаются заразными дольше. Об этом сообщил "Интерфакс".

В первую волну, весной, срок выделения вируса был кратковременным, но теперь они выделяют вирус гораздо дольше, до трех-четырех недель. Заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно, без характерных проявлений вируса. Баннова уточнила, что дети являются источником заражения для окружающих.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за коронавируса госпитализируют 10% заболевших детей.

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