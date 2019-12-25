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Дети с коронавирусом теперь остаются заразными дольше
Сегодня, 18:25
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smirenny

Дети с коронавирусом теперь остаются заразными дольше

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Дети продолжают выделять вирус еще около месяца.

В четверг, 3 декабря, заведующая отделением для детей с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова заявила, что во вторую волну дети остаются заразными дольше. Об этом сообщил "Интерфакс".

В первую волну, весной, срок выделения вируса был кратковременным, но теперь они выделяют вирус гораздо дольше, до трех-четырех недель. Заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно, без характерных проявлений вируса. Баннова уточнила, что дети являются источником заражения для окружающих. 

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за коронавируса госпитализируют 10% заболевших детей.

Фото: Pixabay

Теги: дети болеющие коронавирусом, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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