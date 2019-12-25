В Петербурге из-за коронавируса госпитализируют 10% заболевших детей

За все время пандемии в Петербурге умер один ребенок.

В Петербурге на пресс-конференции на тему медицинской помощи детям с коронавирусной инфекцией озвучили статистику заболевания коронавирусом детей, а также уточнили особенности течения болезни. Об этом сообщили "Невские новости".

Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина рассказала, что за все время пандемии умер только один ребенок. Ему было 16 лет, он страдал ожирением. Также умерли пять рожениц.

В городе болеют коронавирусом около 75% детей старше семи лет. Заболевшие находятся в больнице имени Филатова: там развернуто 560 коек. Также 40 коек развернули в Педиатрическом университете. Большинство детей переносят заболевание в легкой форме, остальные имеют хронические заболевания. Госпитализируют только 10% пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге скончались 5 беременных женщин с коронавирусом.

Фото: Piter.TV