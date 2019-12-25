В Петербурге скончались 5 беременных женщин с коронавирусом

Во всех случаях, кроме одного, новорожденных удалось спасти.

За время пандемии в Северной столице от коронавируса скончались пять беременных пациенток. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

Врачам удалось спасти четыре ребёнка. Панютина также рассказала, что за всё время пандемии COVID-19 подтвердился у 806 беременных петербурженок. При этом 212 из них переносили заболевание в тяжёлой форме. Известно, что 14 горожанок подключали к ИВЛ,

Среди несовершеннолетних зафиксирована лишь одна смерть — 16-летний подросток. У юноши диагностировали заболевание с тяжёлой сопутствующей патологией.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный планирует на 23% увеличить число коек для пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.TV