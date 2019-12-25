За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 40 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 39785 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 2803 человека. Из них 31 человек ― в обсерваторе, 2264 ― контактные, 508 ― на самоизоляции.
Операторы обработали 1163 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее стало известно, сколько в Петербурге заготовлено "антиковидной" плазмы крови.
Фото: Piter.TV
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