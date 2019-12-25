За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 43 тыс. человек

Вскоре в Петербурге увеличится число лабораторий, в которых можно будет сдать тесты на коронавирусную инфекцию

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 43237 человек, сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2978 человек. Из них 71 ― в обсерваторе, 2052 ― контактные, 855 ― на самоизоляции.

Специалисты ответили на 1112 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что коронавирусом в Петербурге заразились около 15 тысяч сотрудников медорганизаций.

Фото: Piter.TV