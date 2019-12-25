Коронавирусом в Петербурге заразились около 15 тысяч сотрудников медорганизаций

Более 13 тысяч – это непосредственно сами медики.

В Петербурге коронавирусом переболели и продолжают болеть около 15 тысяч работников медорганизаций. Об этом в эфире телеканала 78.ru рассказал председатель Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Более 13 тысяч – это непосредственно сами медики. Большая часть из заболевших выздоровела.

На данный момент около 9 тысяч медработников получили компенсационные выплаты в размере 300 тысяч рублей.

Петербург получит 4 667 доз вакцин от коронавируса.

Фото: Piter.TV