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Коронавирусом в Петербурге заразились около 15 тысяч сотрудников медорганизаций
Сегодня, 9:18
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nastya960

Коронавирусом в Петербурге заразились около 15 тысяч сотрудников медорганизаций

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Более 13 тысяч – это непосредственно сами медики.

В Петербурге коронавирусом переболели и продолжают болеть около 15 тысяч работников медорганизаций. Об этом в эфире телеканала 78.ru рассказал председатель Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Более 13 тысяч – это непосредственно сами медики. Большая часть из заболевших выздоровела.

На данный момент около 9 тысяч медработников получили компенсационные выплаты в размере 300 тысяч рублей.

Петербург получит 4 667 доз вакцин от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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