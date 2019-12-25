За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали более 27 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24718 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2615 человек. Из них 70 — в обсерваторе, 1557 — контактные, 988 — на самоизоляции.

Специалисты обработали 458 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ограничения из-за пандемии коронавируса в Петербурге продлили до 15 января 2021.

Фото: Piter.TV