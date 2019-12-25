За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 14,5 тысяч человек

Всего с 1 марта тесты на коронавирус сдали 1,5 млн петербуржцев.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 581 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 879 человек. Из них 1110 ― на самоизоляции, 444 ― контактные, 325 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 488 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 133 обращения. О прибытии из России уведомил 61 человек.

Ранее Европейский университет подсчитал, что у 8% петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.TV