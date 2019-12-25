Европейский университет подсчитал, что у 8% петербуржцев есть антитела к коронавирусу

25% из них переболели бессимптомно.

В среду, 15 июля, стало известно, что практически у 8% петербуржцев имеются антитела к коронавирусу. Такое исследование провел Европейский университет.

Три из четырех горожан, у которых обнаружили антитела, сообщали, что болели в течение последних месяцев. В опросе приняли участие 6,5 тысяч петербуржцев, тест на наличие антител прошли более тысячи человек. Результаты теста Abbott Architect IgG показали, что в Петербурге антитела к вирусу были найдены у 7,5 % жителей в возрасте старше 18 лет., а результаты теста Genetico CoronaPass Total Ig дают информацию, что распространенность антител составила 9,3 %. Отмечается. что результаты учитывают смещенность выборки и характеристики тестов.

Ранее мы писали, что у 19,8% петербуржцев обнаружены антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.TV