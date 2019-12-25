Частная лаборатория нашла антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев

На выявление антител класса G пришли 58% женщин и 42% мужчин.

Сотрудники компании "Инвитро", предоставляющей услуги в области лабораторной диагностики, нашли антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев, сдавших анализ. В исследовании участие приняли более 43 тысяч горожан. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На выявление антител класса G пришли 58% женщин и 42% мужчин. Иммунитет оказался у 57,3 % женщин и 42,7 % мужчин. В возрастной группе 18-45 лет – 61% людей с антителами к коронавирусу, в возрасте 45-60 лет – 30% и в возрасте 65+ – 4%.

В других регионах Северо-Запада количество людей с выявленным иммунитетом колеблется от 6 до 25 %. В Ленобласти иммунитет нашли у 22,6 % исследуемых.

В Петербурге за последние сутки выявили 291 новый случай коронавируса.

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