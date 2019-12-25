В Петербурге за сутки выявили 291 новый случай коронавируса

Из больниц выписали 152 человека.

За последние сутки в России подтвердили 6 537 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1 674 (25,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 291 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 47. За последние сутки скончались 104 пациента, в том числе 23 человека в Петербурге и 2 – в Ленобласти.

За последние сутки выписали 2 960 человек, в том числе 152 человека в Петербурге и 7 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV