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В Петербурге за сутки выявили 291 новый случай коронавируса
Сегодня, 10:36
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nastya960

В Петербурге за сутки выявили 291 новый случай коронавируса

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Из больниц выписали 152 человека.

За последние сутки в России подтвердили 6 537 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1 674 (25,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 291 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 47. За последние сутки скончались 104  пациента, в том числе 23 человека в Петербурге и 2 – в Ленобласти. 

За последние сутки выписали 2 960 человек, в том числе 152 человека в Петербурге и 7 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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