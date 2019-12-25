За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 40 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40187 человек. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 3376 человек. Из них 74 ― в обсерваторе, 2005 ― контактные, 1297 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 1375 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в колл-центры по вызову врача на дом в Петербурге привлекли студентов-медиков.

Фото: Piter.TV