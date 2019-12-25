За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 40 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39930 человек. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 3290 человек. Из них 55 ― в обсерваторе, 1930 ― контактные, 1305 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 1379 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 13 ноября государственные вузы Петербурга переходят на "дистанционку".

Фото: Piter.TV