За сутки на наличие коронавируса протестировано свыше 40 тысяч петербуржцев

Под медицинским наблюдением остаются 3889 человек.

За последние сутки, 6 ноября, в Петербурге обследовали на наличие коронавируса 40 210 человек. Об этом говорят данные оперативного штаба "Петербург против коронавируса".

В то же время, под наблюдением медиков остаются 3889 человек, 52 из которых лечатся в обсерваторе, 1970 – на самоизоляции, еще 1867 считаются контактными. В справочной службе по вопросам, связанным с ковидом за сутки обработали 1236 вызовов, петербургские волонтеры с 5 октября выполнили уже 976 заявок из 1061. Кроме того, отмечается, что гуманитарная помощь оказана 10 863 нуждающимся горожанам, среди которых значатся одинокие и пожилые люди, многодетные семьи с маленьким достатком. Волонтеры доставили этим людям продуктовые наборы.

Петербургский завод в начале 2021 года начнет производить вакцину от COVID-19.

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