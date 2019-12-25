Петербургский завод в начале 2021 года начнет производить вакцину от COVID-19

Трансфер технологий планируют завершить к концу этого года.

Петербургский завод "Фармасинтез-Норд" будет выпускать вакцину от коронавируса "Спутник V". Соглашение о передаче технологической документации с производителем вакцины было подписано 3 ноября. Об этом сообщила пресс-службы фармкомпании.

Трансфер технологий планируют завершить к концу этого года. Сейчас на предприятии уже подготовили одноразовые системы для производства субстанции и формы для создания лекарства в форме раствора и в виде лиофилизированного препарата.

К производству вакцины в промышленном масштабе планируется приступить в начале 2021 года.

Ранее Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса.

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