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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 44,5 тыс. человек
Сегодня, 10:01
122
nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 44,5 тыс. человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 44536 человек, сообщила пресс-служба губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 4380 человек. Из них 54 — в обсерваторе, 1699 — контактные, 2627 — на самоизоляции.

Специалисты обработали 1180 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне Смольный сообщил о том, что вводит новые коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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