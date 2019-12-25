В Петербурге за сутки на коронавирус протестировали 34 тысячи человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34319 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под медицинским наблюдением находится 3767 человека. Из них 57 ― в обсерваторе, 1671 ― контактные, 2039 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 2645 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиры метро смогут самостоятельно контролировать соблюдение масочного режима.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все