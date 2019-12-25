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В Петербурге за сутки на коронавирус протестировали 34 тысячи человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

В Петербурге за сутки на коронавирус протестировали 34 тысячи человек

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На номер "112" поступило более 2,5 тыс. вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  34319 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под медицинским наблюдением находится 3767 человека. Из них 57 ― в обсерваторе, 1671 ― контактные, 2039 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 2645 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиры метро смогут самостоятельно контролировать соблюдение масочного режима. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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