Пассажиры метро смогут самостоятельно контролировать соблюдение масочного режима

Контролировать использование СИЗ в вагонах метро непросто.

В среду, 4 ноября, исполняющий обязанности начальника метрополитена Евгений Козин рассказал, что петербуржцы теперь смогут лично контролировать соблюдение масочного режима. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Так, пассажиры смогут сами напоминать о необходимости надеть маску другим пассажирам и, в случае чего, сообщить о нарушителях сотруднику метро. К такому решению пришли потому, что контролировать ношение СИЗ в вагонах метро сложнее, чем в других видах транспорта. По мнению Козина, "у каждого человека должна быть гражданская позиция", а носить маски сейчас, в период пандемии, обязанность всех.

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Фото: Piter.TV