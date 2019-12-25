За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 36 тысяч человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36323 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под медицинским наблюдением находится 4129 человека. Из них 54 ― в обсерваторе, 1946 ― контактные, 2129 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 894 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургским медработникам от 18 до 60 лет сделают прививку от COVID-19 в первую очередь.

Фото: Piter.TV