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За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 36 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 36 тысяч человек

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По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  36323 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под медицинским наблюдением находится 4129 человека. Из них 54 ― в обсерваторе, 1946 ― контактные, 2129 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 894 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургским медработникам от 18 до 60 лет сделают прививку от COVID-19 в первую очередь. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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