  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек
Сегодня, 10:01
91
nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек

0 0

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21507 человек. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 3760 человек. Из них 57 ― в обсерваторе, 1251 ― контактные, 2452 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 350 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мариинской больнице развернут еще 500 коек для больных с коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии