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За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 36 тыс. человек
Сегодня, 10:01
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nadezhda_sib

За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 36 тыс. человек

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По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36176 человек. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 2986 человек. Из них 86 ― в обсерваторе, 1487 ― контактные, 1413 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 954 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Беглов одобрил введение локальных ограничений по коронавирусу в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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