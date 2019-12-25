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Беглов одобрил введение локальных ограничений по коронавирусу в Петербурге
Сегодня, 7:06
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Alena_Zinovieva

Беглов одобрил введение локальных ограничений по коронавирусу в Петербурге

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При этом губернатор хочет избежать нового локдауна, чтобы люди могли зарабатывать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" выступил за идею введения ограничений в городе. Однако, по его мнению, они должны носить локальный характер, чтобы люди могли зарабатывать.

Градоначальник заявил, что здоровье и жизнь петербуржцев всегда будут оставаться на первом месте. Поэтому власти города будут ориентироваться на распоряжения Роспотребнадзора, который принимает решения с учетом меняющейся эпидемиологической обстановки.

Чтобы избежать нового локдауна в Петербурге, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением стандартов безопасности ведет специальный центр Проверки в 18 районах города. В первую очередь проверяют магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, наземный транспорт, такси и метро. Этим занимаются 260 сотрудников ИОГВ, администраций районов, подведомственных учреждений.

"Пока вирус не отступил, все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться", - отметил губернатор.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером среди городов России по программе туристического кешбэка.

Фото: pixabay.com

Теги: александр беглов, коронавирус, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Аноним
Сегодня 9:19

Лучше бы следили, чтоб кирпичи в центре на голову не падали

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Аноним
Сегодня 9:39

пох, на рекомендации. потому что это РЕКОМЕНДАЦИИ. 

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Сегодня 9:52

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