Беглов одобрил введение локальных ограничений по коронавирусу в Петербурге

При этом губернатор хочет избежать нового локдауна, чтобы люди могли зарабатывать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" выступил за идею введения ограничений в городе. Однако, по его мнению, они должны носить локальный характер, чтобы люди могли зарабатывать.

Градоначальник заявил, что здоровье и жизнь петербуржцев всегда будут оставаться на первом месте. Поэтому власти города будут ориентироваться на распоряжения Роспотребнадзора, который принимает решения с учетом меняющейся эпидемиологической обстановки.

Чтобы избежать нового локдауна в Петербурге, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением стандартов безопасности ведет специальный центр Проверки в 18 районах города. В первую очередь проверяют магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, наземный транспорт, такси и метро. Этим занимаются 260 сотрудников ИОГВ, администраций районов, подведомственных учреждений.

"Пока вирус не отступил, все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться", - отметил губернатор.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером среди городов России по программе туристического кешбэка.

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